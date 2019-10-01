شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعتزم توزيع أرباح على ملاكها بـ75 مليار دولار بـ2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أرامكو عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020، وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

ونقل موقع العربية نت ، أن مصادر ذكرت لوكالة بلومبيرج، أن أرامكو السعودية تستعد للإعلانِ رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها قرابة العشرين من أكتوبر المقبل، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال شهر نوفمبر.

كما صرحت مصادر أن كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group قد انضمت إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو.

وأضافت المصادر أن قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا حتى الآن، بينما تعمل الشركة على اختيار مديري الاكتتاب، وقالت المصادر إن أرامكو تعمل على تعجيل عملية الاكتتاب، بعدما تعافت بأسرع من المتوقع من الهجمات الإرهابية على منشآتها النفطية.

يعتبر الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.

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وفي سياق متصل، حذر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستويات مرتفعة جدا، لا يمكن تصورها، إذا لم يتخذ العالم إجراءً قوياً وحازماً لردع إيران. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة CBS الأميركية بعد الهجمات على منشآت أرامكو التي أوقفت 5% من الإنتاج العالمي للنفط.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أعلن في وقت سابق، أن "إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو". وأكد لـ"العربية" أنه لا اجتماع عاجلا لمنظمة أوبك.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن شركة أرامكو السعودية "سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يومياً نهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يومياً نهاية نوفمبر المقبل".

وأضاف أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مؤكداً أن السعودية ستصون دورها كمورد آمن لأسواق النفط العالمية.