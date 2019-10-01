شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحدوث تصحيح فى سوق الأسهم الأمريكية مع نهاية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت شركة "كابيتال إيكونومكس" الاستشارية، حدوث تصحيح فى سوق الأسهم الأمريكية مع نهاية العام الحالي، مشيرة فى تقرير لها، إلى توقعات بتفوق أداء الأسهم على أداء أدوات الدين الحكومية فى الولايات المتحدة، بهامش كبير خلال العامين المقبلين.

وأوضحت "كابيتال إيكونومكس" أن توقعاتها تستند إلى افتراض بقاء التضخم منخفضاً، لكنه سيظل موجباً، مؤكدة أنه "فى حال ارتفاع معدلات التضخم سيكون الأمر سلبيا بالنسبة لأداء الأسهم".

قالت إن التضخم الأمريكي في الوقت الحالي، يعد منخفضاً، "ولا يملك صانعو السياسات إلا القليل لرفع معدلات الاستهلاك إذا ما حدث لها تراجع".

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على الرغم من عدم توقعها بحدوث انكماش للاقتصاد خلال العام المقبل، يشير منحنى عائد السندات الفيدرالي إلى أن فرص تراجع الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة ارتفعت بنسبة 40%.

ومع استبعاد حدوث ركود تضخمي، فإن العائد الحقيقي من الأسهم قد يكون سلبياً وقد يكون أسوأ من عائد السندات التقليدية التي تدر تدفقات نقدية، كما حدث أثناء الركود العظيم.