شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الفرنسية بالقاهرة: مشروع العاصمة الإدارية نقلة حضارية لمصر تجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيسهم فى نقل مصر نقلة حضارية مع رعاية الجانب التقني والتكنولوجيا الحديثة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص العمل فى العديد من المجالات.

وذكرت الغرفة - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن قطاع دعم الشركات بالغرفة سينظم زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لوفد مكون من شركات مصرية وفرنسية عاملة بمصر، وذلك يوم الثلاثاء، الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

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وأوضحت أن الزيارة ستتضمن شرحا شاملا من قبل الشركة المسئولة عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حول المشروع بصورة عامة والمجمعات السكنية والإدارية والوزرات والسفارات والأحياء الحكومية، وأنظمة تكنولوجية عالية من شأنها توفير الخدمات بشكل أسرع وأسهل، و"صديقة للبيئة " طبقا لمعايير المدن المستدامة.

وأشارت الغرفة - في بيانها - إلى أن الزيارة ستشمل جولة تفقدية للاطلاع على المشروعات والمباني التى انتهت الأشغال بها، وأيضاً المشروعات "تحت الإنشاء".

وتضم العاصمة الإدارية الجديدة : الحي الحكومي، والحي السكني، ومدينة طبية، وأخرى رياضية، وحديقة مركزية، ومدينة ذكية، وأخرى ترفيهية، فيما تستهدف المرحلة الأولى للمشروع جذب حوالي سبعة ملايين نسمة.