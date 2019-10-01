شكرا لقرائتكم خبر عن أشجار جوز الهند مهددة بالانقراض فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتعرض أشجار جوز الهند في نيجيريا للانقراض في غضون 50 عاما؛ بسبب غياب مبادرات إعادة زراعة هذه الأشجار ذات الفوائد المتعددة.

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وقال أولافيول أوناسانيا الوكيل الدائم لوزارة الزراعة النيجيرية - خلال الاحتفال باليوم العالمي لجوز الهند في مدينة (باداجرى) الساحلية - "لقد كانت تحظى هذه المدينة بعدد كبير جدا من أشجار جوز الهند خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الميلادي الماضي، وأصبحت الآن خالية تماما من أشجار جوز الهند".

وأشار المدير العام لهيئة تنمية أشجار جوز الهند إلى أن أشجار جوز الهند تتمتع بأهمية بالغة في عدد من الدول، مثل جمهورية (كيريباتي) الواقعة على المحيط الهادئ.