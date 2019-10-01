تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% خاسرا 7.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5670.89 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسراً 13.77 نقطة ليغلق عند مستوى 6161.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.1% رابحاً 4.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4718.47 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 86.6 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار كويتى عبر 4307 صفقة.
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.
وجاء سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.72%، تليه شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 9.45%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.93% ثم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 10%، ثم مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.61%.
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