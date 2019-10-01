"نزع الملكية" الكويتية: انجزنا 2338 معاملة فى سبتمبر الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ادارة نزع الملكیة للمنفعة العامة الكویتیة الیوم الثلاثاء ان اجمالي المعاملات الصادرة والواردة التي انجزتھا الادارة في شھر سبتمبر الماضي بلغ 2338 معاملة ، حسبما نشرت وكالة كونا للانباء . واوضح مدیر الإدارة بالانابة مبارك العتیبي في تصریح صحفي ان عدد الشھادات الصادرة للافراد والمؤسسات بلغ 2093 شھادة و152 كتابا صادرا للوزارات والجھات الحكومیة. Advertisements واشار العتیبي الى ان لجنة نزع الملكیة بالادارة عقدت خلال سبتمبر الماضي اجتماعا واحدا. وتھدف الادارة الى نزع ملكیة العقارات والاراضي والاستیلاء علیھا مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلسي الوزراء والبلدي وتحدید المخصصات المالیة للتعویضات المقررة.

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