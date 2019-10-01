شركات صينية: إمدادات النفط السعودي تعود إلى مستواها الطبيعي في أكتوبر

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

قال مسؤولان في شركة تشه جيانغ للبتروكيماويات في الصين إن إمدادات النفط الخام السعودي إلى الشركة التي يديرها القطاع الخاص ستعود إلى مستواها الطبيعي في أكتوبر تشرين الأول بعد تعطل طفيف الشهر الماضي في أعقاب هجوم على منشأتي نفط تابعتين لأرامكو السعودية.

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وقال منغ فان تشيو الذي يرأس شركة رونغ شنغ انترناشونال تريدنج في سنغافورة لرويترز “جرت بعض التعديلات في سبتمبر لكن العمليات ستعود إلى طبيعتها في أكتوبر (تشرين الأول)”. وتشتري هذه الوحدة التجارية الخام لصالح مصفاة تابعة لتشه جيانغ.

وقال مسؤول ثان طلب عدم نشر اسمه إن الشركة استبدلت في سبتمبر أيلول مليون برميل من الخام العربي الخفيف بخام عربي ثقيل وإنها واجهت تأخيرا ليومين أو ثلاثة أيام لدى تحميل النفط على متن واحدة من ناقلاتها العملاقة.

لكن المسؤولين قالا إن أرامكو السعودية لبت في أكتوبر تشرين الأول طلبات رونغ شنغ فيما يتعلق بكمية النفط ودرجاته ومواعيد تحميله.