شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تعلن عن نتائج مراجعة مؤشراتها..وخروج بنك قطر الأول من المؤشر الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصة قطر، عن نتائج مراجعة مؤشراتها، إذ حلت كل من مجموعة إزدان القابضة وشركة قطر لصناعة الألمنيوم محل بنك قطر الأول والمجموعة للرعاية الطبية في مؤشر بورصة قطر، وبمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، تم إدخال مجموعة إزدان القابضة وشركة قطر لصناعة الألمنيوم وشركة الإسلامية القطرية للتأمين في حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي.

أما بالنسبة لمؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشرات القطاعات، تم إدخال شركة قطر لصناعة الألمنيوم في حساب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشر قطاع الصناعات، كما تم إدخال الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في حساب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشر قطاع التأمين.

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