تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرا 0.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1515.64 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات والتأمين. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.6 مليون سهم بقيمة 565 ألف دينار. وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة انخفاض 14.78% بضغوط هبوط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 3.13%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.61% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%. Advertisements كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.49% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.38%.

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