شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروعات تكرير لإنتاج "البنزين والسولار والبوتاجاز"..اهمها وحدة انربك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من مشروعات التكرير والتصنيع الهامة التي انتهت منها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الخمس سنوات الماضية والتى ساهمت في تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية "البنزين والسولار والبوتاجاز" وكانت تلك المشروعات كالتالي:

1- وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بحوالى 18 ألف طن سنويا، وحوالى 382 ألف طن سنويا نافتا مثبتة باستثمارات 187 مليون جنيه، وتم بدء تشغيله فى نوفمبر 2016.

2- برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور حيث تم بدء تشغيل المشروع في يناير2017 ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من 100 ألف برميل يوميا إلى 115 ألف برميل يوميا لإنتاج 21 ألف طن سنوياً بوتاجاز، 60 ألف طن سنويا بنزين عالي الاوكتين، 205 ألف طن سنويا ترباين، 250 ألف طن سنويا سولار باستثمارات 18.5 مليون دولار.

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3- وحدة استخلاص العطريات بمذيب الـ NMP بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير الوحدة 14 بمجمع الزيوت الخاصة بمعالجة العطريات لفصل المركبات الحلقية من المقطرات الشمعية لزيادة الإنتاج بحوالى 21.8 ألف طن سنويا زيوت تزييت و15.4 ألف طن سنويا شموع باستثمارات 600 مليون جنيه، وتم تشغيله في أبريل2017.

4- وحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك بهدف إنتاج 700 ألف طن سنوياً من البنزين عالي الأوكتين و10 آلاف طن سنوياً البوتاجاز لسد جزء من احتياجات السوق المحلى باستثمارات 219 مليون دولار، وتم تشـغيله في سبتمبر2018.

5- مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير بمسطرد لانتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة بطاقة 4.7 مليون طن سنوياً وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليار دولار وتم بدء اعمال اختبارات التشغيل لبعض الوحدات في مارس 2019 ويتم حالياً استكمال الاختبارات لباقي الوحدات تباعاً لتنتهي خلال عام 2019.