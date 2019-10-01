تراجع قطاعى البنوك والاتصالات يحول بورصة دبى للون الأحمر بختام التعاملات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للون الأحمر بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ليتراجع بنسبة 0.08% خاسرا 2.27 نقطة ليغلق عند مستوى 2778.80 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 107 مليون سهم محققة ما قيمته 153.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1781 صفقة ل30 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 14 سهما، واستقرت 3 أسهم.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.77%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 10.53%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 2.33%، ثم سهم شركة إثمار القابضة بنسبة 1.96%.
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