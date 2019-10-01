شكرا لقرائتكم خبر عن "ايتيدا" تدعم أطول رحلة فى العالم لإنشاء أكبر مكتبة رقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، عن دعمها للرحالة والمغامر المصرى على عبده لإنجاز أطول رحلة فى العالم على دراجة كهربائية والتى تهدف إلى الترويج لأهداف التنمية المستدامة ورفع الوعى بقضايا البيئة فى المنطقة.

وقالت المهندسة هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى للهيئة أن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم اللوجيستى والخبرات الفنية لعمليات التوثيق الرقمى للأماكن التى تشملها الرحلة والمساهمة فى التجهيزات التقنية لإنشاء موسوعة مصر الحديثة، مشيرة إلى أن الرحلة تتضمن زيارات للمناطق التكنولوجية ومراكز التدريب والإبداع التابعة للهيئة.

وأضافت الجوهرى أن الرحالة والمغامر المصرى على عبده سيقوم بزيارة حوالى 75 مدينة خلال رحلته، مما يتيح فرصة للترويج لبرامج الهيئة المتنوعة الموجهة للشباب من مختلف الفئات العمرية.

وتستهدف الرحلة التى ستستغرق 100 يوم متصلة توجيه الأنظار لعدد من المعالم المصرية وتسليط الضوء على التاريخ والتراث المصرى وإنشاء هوية رقمية لمصر بشكل محترف، من خلال استخدام المعلومات التى سيتم جمعها لعرضها فى جولات خارجية فى عدة دول للتعريف بمصر ومعالمها بشكل أفضل وأشمل، والتسويق للسياحة ومناخ الأعمال فى مصر بشكل متطور وحديث.

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وأوضح على عبده أنه يسعى إلى تسجيل رقمه القياسى الثالث من خلال رحلته على دراجة نارية كهربائية لمسافة 25 ألف كيلومترا، وزيارة جميع محافظات مصر لرفع الوعى بالقضايا البيئية والاحتباس الحرارى.

وأشار إلى أنه يستهدف أيضاً نشر ثقافة المركبات الكهربائية فى مصر للحفاظ على البيئة والحد من التلوث واستهلاك الوقود، وكذلك سيقوم بإتاحة ونشر المحتوى الرقمى الذى سيتم انتاجه خلال الرحلة بالمجان وبجودة عالية.

يذكر أن الرحالة على عبده يعد أول عربى يتمكن من تسجيل رقم قياسى عالمى فى مجال الدراجات النارية، ويحمل أيضاً اللقب العالمى فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية ومؤسس مبادرة "حول مصر على موتوسيكل".

ويتم تنفيذ الرحلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الهجرة، ووزارة الإنتاج الحربى، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.