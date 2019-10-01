شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 14448 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 17498 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 1414 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 456 نقطة.