شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مؤسسة النفط النيجيرية: إنتاج النفط الخام والمكثفات 2.1-2.2 مليون براميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير مؤسسة النفط النيجيرية اليوم الثلاثاء، إن إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات في سبتمبر بلغ ما يتراوح بين 2.1 و2.2 مليون برميل يوميا.

وأبلغ ميلي كولو كياري مؤتمرا للقطاع في الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة أن نيجيريا ستخفض إنتاج النفط الخام ليتماشى مع المستوى المستهدف للإنتاج الذي تحدده أوبك.

وتبحث نيجيريا أيضا فرص استثمار محتملة مع أدنوك وأرامكو في نيجيريا وتناقش إمدادات محتملة للبنزين مع أرامكو للتجارة.