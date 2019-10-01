شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: دخول برتوكول التعاون مع مؤسسة NCE حيز التنفيذ قبل نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن يتم تحويل البرتوكول مع NCE الإماراتية المقرر لها إدارة المناطق الصناعية إلى اتفاق نهائى بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين لمناقشة البنود الرئيسية.

ووقعت هيئة التنمية الصناعية، مذكرة تفاهم بين شركة التنمية الصناعية IDCالمملوكة للهيئة العامة للتنمية الصناعية ومؤسسة الإمارات NCE لإدارة المشروعات الصناعية واللوجستية، للتعاون في إدارة المناطق والمجمعات الصناعية.

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وتعد شركة التنمية الصناعية، هي شركة مساهمة مصرية، وإحدى شركات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يتمثل الغرض الأساسي من إنشائها في تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال وتنمية المناطق الصناعية وتسويقها.

ومن المقرر أن تتولى المؤسسة الإماراتية توفير الأنشطة الخدمية المطلوبة بالمناطق الصناعية، وتقديم خدمات الاعتماد والفحص والتقييم والمتابعة للمنشآت الصناعية وكذلك الخدمات اللوجستية والدراسات الفنية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية.

وعلي جانب آخر، كشف رئيس التنمية الصناعية، فى تصريحات له، على هامش التوقيع، أن 6 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا مقرر أن يدخلوا ضمن البرتوكول، فى مرحلة لاحقة، وهناك 4 مناطق يتم العمل عليها كمرحلة أولي في كل من بدر والسادات ومرغم وبورسعيد.