شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: شركة إماراتية تدير المناطق والمجمعات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه لأول مرة سيتم الاستعانة بشركة اماراتية لإدارة المجمعات الصناعية فى مصر، على أن تقوم الشركة بإدارة مجمعات بدر والسادات وبورسعيد كمرحلة أولي للتعاون مع الشركة، على أن يدخل ال 13 مجمع التى يجرى ندشينهم حالياً فى المستقبل لتقوم الشركة بإدارتها.

وأضاف خلال مؤتمر لتوقيع برتوكول تعاون مع الشركة الإماراتية، أن الشركة ستقوم أيضا بالعمل على تدوير المخلفات بها وتحويل المخلفات لتكون أحد مصادر الدخل للمناطق الصناعية، ومن المقرر أيضا فى مرحلة لاحقة ضم جميع المناطق الصناعية مستقبلا لتقوم الشركة بإدارتها.

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وفى وقت سابق كشف المهندس مجدى غازى فى تصريحات، عن الانتهاء من قانون إدارة المناطق الصناعية الجديد خلال ثلاثة أشهر، على أن تجرى الهيئة الانتهاء من كافة مواد القانون خلال هذه الفترة.

وأكد أن رؤية الهيئة بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية الجديدة المزمع انشاؤها ستتم بناء على أنشطة صناعية محددة تستهدفها الحكومة للتقليل من الواردات لتغطية فجوة استيرادية لمنتجات بعينها من خلال تعميق التصنيع المحلي.