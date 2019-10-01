انخفاض تكاليف البناء 0.44% في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء انخفاضاً بنسبة 0.44% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2019. وتبين أن أسعار تكاليف البناء انخفضت 0.44% للمباني السكنية كما انخفضت 0.46% للمباني غير السكنية. وعند مقارنة الأرقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الثاني 2019 مع الربع الثاني 2018، نلاحظ ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 0.72% حيث ارتفعت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 0.73% وللمباني غير السكنية بنسبة 0.60%.

وفيما يخص حركة تكاليف البناء خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع الأول 2019، فقد انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 0.74% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.78%. في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف عند مستوياتها السابقة.

وانخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 0.71% وانخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 0.85%.

وفيما يخص حركة تكاليف البناء خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع الثاني 2018، فقد انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني 0.74%, وانخفضت في بناء المباني السكنية بنسبة 0.73% وفي بناء المباني غير السكنية بنسبة 0.78%.

بينما ارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 2.23% والتي جاء ارتفاعها نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة أجور العمالة بنسبة 4.13%.