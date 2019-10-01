شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين إكسبو 2020 ومزارع العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن اختيار مزارع العين لتكون المزود الرسمي للألبان بهدف الترويج للحدث الدولي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وبموجب الاتفاقية المرتكزة على مبادئ الاستدامة والابتكار المشترك، تساهم مزارع العين في دعم شعار إكسبو 2020 من خلال توفير منتجاتها إلى ملايين المنازل في دولة الإمارات والزوار من مختلف أنحاء العالم خلال الحدث.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «إكسبو 2020» حدث وطني مهم تدعمه الشراكات مع المؤسسات المحلية التي تشكل جزءًا أساسيًا من رحلتنا. والابتكار والاستدامة موضوعان رئيسيان لإكسبو وهما أيضاً ركيزتان أساسيتان لمزارع العين.

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