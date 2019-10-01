11 % التوطين في «الأنصاري للصرافة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّدت شركة «الأنصاري للصرافة»، التزامها بدعم استراتيجية التوطين؛ الرامية إلى رفع نسبة إشغال المواطنين للوظائف في القطاع الخاص، تماشياً مع التوجّه الوطني نحو تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق القوى العاملة وفق مؤشرات الأجندة الوطنية ل«رؤية الإمارات 2021»، بما يحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. وتضع الشركة استقطاب الشباب الإماراتي في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية؛ إدراكاً منّها لأهمية الاستثمار في قدرات أبناء الإمارات، وتوجيههم بالشكل الأمثل في خدمة المسيرة التنموية الطموحة.

وخَطَت شركة «الأنصاري للصرافة» خطوات متقدمة على درب التوطين، وهو ما انعكس في وصول نسبة المواطنين إلى 11% من إجمالي عدد الكوادر العاملة في الشركة. وتسعى الشركة حالياً إلى رفع نسبة التوطين لديها؛ عبر خلق المزيد من فرص العمل المناسبة التي تتوافق مع مؤهلات أبناء الإمارات، مع توفير برامج تدريبية شاملة تمكن المواطنين من الانخراط بكفاءة ضمن القطاع المالي والمصرفي.