«دبي للخدمات المالية» تشارك في أسبوع المستثمر العالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن مشاركتها في أسبوع المستثمر العالمي السنوي الثالث الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وتهدف هذه الحملة العالمية، التي بدأت أمس، إلى ترويج تثقيف المستثمرين وحمايتهم، إلى جانب تسليط الضوء على مبادرات منظمي الأوراق المالية العالميين في هذين المجالين المهمين.

وبصفتها عضواً كاملاً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، تفخر سلطة دبي للخدمات المالية بالإسهام في رفع الوعي إزاء أسبوع المستثمر العالمي في مركز دبي المالي العالمي، حيث تركز السلطة على الجوانب المختلفة لتعليم وحماية المستثمرين على مدار الأسبوع.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: تفخر سلطة دبي للخدمات المالية بالمشاركة في أسبوع المستثمر العالمي الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية..