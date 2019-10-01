شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للخدمات المالية» تشارك في أسبوع المستثمر العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن مشاركتها في أسبوع المستثمر العالمي السنوي الثالث الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وتهدف هذه الحملة العالمية، التي بدأت أمس، إلى ترويج تثقيف المستثمرين وحمايتهم، إلى جانب تسليط الضوء على مبادرات منظمي الأوراق المالية العالميين في هذين المجالين المهمين.
وبصفتها عضواً كاملاً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، تفخر سلطة دبي للخدمات المالية بالإسهام في رفع الوعي إزاء أسبوع المستثمر العالمي في مركز دبي المالي العالمي، حيث تركز السلطة على الجوانب المختلفة لتعليم وحماية المستثمرين على مدار الأسبوع.
وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: تفخر سلطة دبي للخدمات المالية بالمشاركة في أسبوع المستثمر العالمي الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية..
كانت هذه تفاصيل خبر «دبي للخدمات المالية» تشارك في أسبوع المستثمر العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.