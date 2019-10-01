شكرا لقرائتكم خبر عن 25 % حصة الصين من صادرات الخام العراقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية إلى الصين تشكل 25% من إجمالي صادرات العراق النفطية الشهرية إلى الأسواق العالمية.
وقال عبد المهدي لمجموعة من مراسلي القنوات الفضائية العراقية «العراق يصدر يومياً مليون برميل من النفط الخام إلى الصين بما يشكل 25% من إجمالي صادرات العراق النفطية للأسواق العالمية شهرياً».
وتابع أن «الصين شريك كبير للعراق ونستورد كميات كبيرة من البضائع الصينية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
وقال إن عقود التراخيص النفطية لاستثمار الحقول النفطية العراقية التي أبرمها مع الشركات العالمية ليست عقوداً مثالية وبها شوائب لكنها أوجدت شريكاً لديه تكنولوجيا وفق معايير عالية وحققت نتائج كبيرة جعلت من العراق رابع أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم وثاني أكبر منتج ومصدر في منظمة أوبك».
وأوضح أن جولات التراخيص وإن كانت فيها إشكالات لكنها حققت مرتبة متقدمة للعراق فضلاً عن أنها حققت نهوضاً بالإنتاج النفطي العراقي في غضون 3سنوات.
(د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر 25 % حصة الصين من صادرات الخام العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.