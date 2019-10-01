25 % حصة الصين من صادرات الخام العراقية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية إلى الصين تشكل 25% من إجمالي صادرات العراق النفطية الشهرية إلى الأسواق العالمية.

وقال عبد المهدي لمجموعة من مراسلي القنوات الفضائية العراقية «العراق يصدر يومياً مليون برميل من النفط الخام إلى الصين بما يشكل 25% من إجمالي صادرات العراق النفطية للأسواق العالمية شهرياً».

وتابع أن «الصين شريك كبير للعراق ونستورد كميات كبيرة من البضائع الصينية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة».

وقال إن عقود التراخيص النفطية لاستثمار الحقول النفطية العراقية التي أبرمها مع الشركات العالمية ليست عقوداً مثالية وبها شوائب لكنها أوجدت شريكاً لديه تكنولوجيا وفق معايير عالية وحققت نتائج كبيرة جعلت من العراق رابع أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم وثاني أكبر منتج ومصدر في منظمة أوبك».

وأوضح أن جولات التراخيص وإن كانت فيها إشكالات لكنها حققت مرتبة متقدمة للعراق فضلاً عن أنها حققت نهوضاً بالإنتاج النفطي العراقي في غضون 3سنوات.

(د ب أ)