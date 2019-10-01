المحفزات تمنح 94% من الرؤساء التنفيذيين ثقة في مستقبل أعمالهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أظهرت دراسة مسحية جديدة لشركة «كي بي إم جي» ارتفاع مستويات ثقة الرؤساء التنفيذيين لشركات تمثل 10 قطاعات اقتصادية في الإمارات في مستقبل نمو أعمالهم إلى 94%، مقابل 83% في العام الماضي. وقال فيكاس بابريوال الشريك ورئيس قسم الاستشارات لدى الشركة خلال لقاء صحفي أمس في دبي إن حزم المحفزات التي تم الإعلان عنها على مدى الأشهر الماضية في الدولة لعبت دوراً مهماً في تعزيز مستويات الثقة لدى رؤساء الشركات.

أعرب 91% من المشاركين في الدراسة في الإمارات عن ثقتهم في نمو قطاعات أعمالهم هذا العام مقابل 83% في العام الماضي.

أظهرت دراسة أن 70% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يحرصون على تعزيز تبنيهم للتحول التقني خلال العام 2019، وذلك عبر التزامهم بإحراز تقدم كبير في القطاع التقني بما يشتمل عليه من ذكاء اصطناعي وحوسبة معرفية لتنمية أعمالهم والبقاء في صدارة المنافسة. وحسب النسخة الخامسة من تقرير «كي بي إم جي» المعنون «رؤية الرؤساء التنفيذيين للعام 2019»، الذي يوضح أن التحول التقني والاقتصاد المناطقي وتغير المناخ من أكبر التحديات التي تواجهها الشركات العالمية والمحلية اليوم، أكد 63% من الرؤساء التنفيذيين في الدولة ثقتهم في آفاق نمو الاقتصاد العالمي مقابل 92% في العام الماضي، بما يعكس المخاوف حيال التطورات الراهنة على الساحة العالمية من حمائية وحروب تجارية. ويبدو أن الشركات القديمة قد تعرضت لتهديدات متزايدة بسبب التحول الرقمي، كما يتعرض الرؤساء التنفيذيون لضغوط كبيرة لإعادة النظر في النهج التقليدي لشركاتهم بهدف تعزيز إيرادات رقمية جديدة.

ومن المفارقات اللافتة أن مستوى الثقة في الاقتصاد العالمي في ارتفاع على مستوى الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية، من 52% في العام الماضي إلى 87% هذا العام. وقال بابريوال إن الوضع اليوم ربما يكون تغير نتيجة للتطورات المتسارعة، فالمسح في الولايات المتحدة أجري قبل 4 أشهر. الجدير بالذكر أن المسح الخاص بالإمارات أجري قبل شهرين. وقال بابريوال إن التغير إذا ما تم اليوم يكون أكثر إيجابية بفضل المحفزات والرسائل الإيجابية المستمرة من حكومة الإمارات.

ويعتقد 63% من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات أن سرعة التحول أمر ضروري للشركات لتحقيق النجاح وسط ظروف اقتصادية صعبة. ويعمد ثمانية من بين كل عشرة من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات إلى تحويل نماذج عمل فرقهم القيادية لتعزيز المرونة الاقتصادية، بينما يقوم ثلاثة أرباع المؤسسات بتجربة الذكاء الاصطناعي والأتمتة. وعلى صعيد تبني التحول التقني المتزايد، يدرك أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين المستطلعة آراؤهم (57٪) أن وجود استراتيجية إلكترونية قوية أمر حيوي لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

وقال نادر الحفار الرئيس التنفيذي لدى كي بي إم جي لوار جلف في بيان من الشركة: يعكس تقرير كي بي إم جي رؤية الرؤساء التنفيذيين، الاهتمام المتزايد من جانب الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات تجاه تعزيز التجدد الرقمي، في ظل ما يواجهون من تحديات كبيرة مثل الاقتصاد المناطقي وتغير المناخ. ومن أجل التغلب على تلك التحديات، قد يضطرون إلى تحويل نماذج التشغيل الخاصة بهم بشكل جذري وبناء مؤسسة تتسم بالمرونة وسرعة التكيف وجيدة التواصل، وتركز على العملاء وذات قوى عاملة راسخة.

وأدركت العديد من المؤسسات العالمية والمحلية أن تغير المناخ يمثل أحد أكبر التحديات اليوم. علاوة على ذلك، يتحول انتباه وتركيز الرؤساء التنفيذيين على التحول في مجال الطاقة الذي يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري. في الواقع، يصرح نصف الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات بأن نمو شركاتهم يعتمد على قدرتهم على التحول إلى اقتصاد التكنولوجيا النظيفة منخفض الكربون.

وقال 49% من المشاركين في الإمارات إن شركاتهم جاهزة في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني مقابل 40% في العام الماضي.

ويدرك الرؤساء التنفيذيون في دولة الإمارات ضرورة أن يستفيدوا من الفرص المتوفرة عبر الأسواق الناشئة مثل شبه القارة الهندية والصين وجنوب شرق آسيا، نظراً لأعداد السكان المتزايدة وتوسع الطبقات الوسطى والاستهلاك المتزايد بشكل مستمر. وبشكل عام، أعرب 66٪ من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات عن أن أولوياتهم تتركز على التوسع الجغرافي في الأسواق الناشئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف نادر الحفار: «ما زالت التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي برزت خلال السنوات الأخيرة قائمة وتؤثر في التحول التقني، وهنا، يجب أن يبادر الرؤساء التنفيذيون في دولة الإمارات إلى تحويل نماذج أعمال شركاتهم وتحدي الممارسات الراسخة. وإذا تمكنوا من تهيئة بيئة يمكن فيها اختبار الأفكار الجديدة وتشجيع التغيير، فإن شركاتهم ستحقق العديد من الفوائد الهائلة».

تستند البيانات المنشورة في التقرير الخاص إلى استطلاع شمل 1300 مشارك من الرؤساء التنفيذيين عبر 11 من أكبر اقتصادات العالم أبرزهم من استراليا، الصين، فرنسا، المانيا، الهند، ايطاليا، اليابان، هولندا، اسبانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتم إجراء الاستطلاع في الربع الأول من العام 2019 ويتضمن مدخلات من الرؤساء التنفيذيين في مجموعة متنوعة من القطاعات الرئيسية. وتستند النتائج المتعلقة بدولة الإمارات في هذا التقرير إلى آراء وردود 35 من الرؤساء التنفيذيين المقيمين في الدولة. ويعمل أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين في الإمارات (54%) في شركات خاصة، و46% منهم في شركات مدرجة في البورصة.