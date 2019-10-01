أبوظبي تبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية مع تشيلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل عبدالله غرير القبيسي نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مبنى الغرفة ممثل الغرفة العربية التشيلية.

وأكد القبيسي أهمية تعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة، لتنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين مجتمع الأعمال وفعالياته لدى البلدين، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي على استعداد تام لدعم مستوى هذه العلاقات للوصول بها إلى آفاق واسعة، ولا سيما في قطاعات حيوية ومهمة.

وأشار إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي بالفرص الاستثمارية المتاحة في تشيلي، كما دعا القبيسي الضيف إلى زيارة المعارض الاستثمارية في مجالات الغذاء بإمارة أبوظبي، ومنها معرض سيال الشرق الأوسط 2019 الذي ستقام فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في ديسمبر المقبل، باعتباره أحد أكبر وأهم المعارض الغذائية في المنطقة، حيث يستقطب كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي وقطاع الأغذية من مختلف أنحاء العالم، وهي فرصة مهمة لقطاع الأعمال في تشيلي للمشاركة والتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، ولا سيما أن دولة تشيلي تهتم بتجارة الأغذية والزراعة، لما تتمتع به من موارد طبيعية ومناخ جغرافي يسهم في تنمية تجارة الأغذية.