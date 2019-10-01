شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك رأس الخيمة» شريك فعاليات التجزئة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع «بنك رأس الخيمة الوطني» و«مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» اتفاقية شراكة استراتيجية متعددة السنوات؛ تمنح بنك رأس الخيمة الوطني صفة الشريك المصرفي الحصري لجدول فعاليات قطاع التجزئة، الذي تنظمه المؤسسة. تمنح الشراكة البنك حقوق «الراعي الرئيسي» للفعاليات التي تشمل «مهرجان دبي للتسوق» المرتقب بشغف، ومفاجآت صيف دبي، وفعاليات «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، وغيرها من الفعاليات على مدار العام. وستتيح الشراكة لحاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني الائتمانية، وبطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، التمتع بمجموعة كبيرة من المزايا.

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