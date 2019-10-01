بعد الارتفاع التاريخي.. أسعار الذهب تتراجع 41 جنيها في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

واصلت أسعار الذهب تراجعها في الأسواق المصرية، الثلاثاء 1 أكتوبر، بقيمة 8 جنيهات.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

انخفاض أسعار الذهب جاء نتيجة تراجع سعر الأوقية منذ أمس في البورصة العالمية للذهب، التى سجلت الآن قرب 1473 دولارًا في البورصة العالمية.

وجاء ذلك بانخفاض 25 دولاراً مقارنة بأمس الذى سجل 1498 دولاراً، وسْط تذبذب الأسعار وضبابية في رؤية المستثمرين حول مصير المعدِن الأصفر.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الثلاثاء كالتالي:

عيار 18 بـ 580 جنيهات للجرام

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عيار 21 بـ 669 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 773 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5352 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.