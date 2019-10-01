القوى العاملة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

كتب: ضياء السقا
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن يوم الأحد المقبل، السادس من أكتوبر "عيد النصر"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بالفيس بوك، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.
وكلف "سعفان"، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص علي مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.
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