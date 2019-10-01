شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت قيمة إيرادات المنشآت الفندقية ، فنادق وشقق فندقية، في أبوظبي إلى نحو 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام 2019 بزيادة نسبتها 11.1% مقارنة مع 2.7 مليار درهم تقريبا في الفترة ذاتها من العام 2018.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية ، فالنمو الكبير في أعمال القطاع الفندقي ، يعكس تواصل النشاط بوتيرة جيدة منذ بداية العام الجاري سواء في أبوظبي، والإمارات بشكل عام بدعم من توافد أعداد كبيرة من الزوار بقصد السياحة أو المشاركة في العديد من الفعاليات التي جرى تنظيمها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضيين.

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