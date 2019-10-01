بيانات أولية: انخفاض واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام 5.7% فى سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن واردات البلاد من النفط الخام انخفضت 5.7% على أساس سنوى في سبتمبر إلى 76.5 مليون برميل.
ومن المقرر أن تصدر شركة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية في وقت لاحق هذا الشهر.
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