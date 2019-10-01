شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات أولية: انخفاض واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام 5.7% فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن واردات البلاد من النفط الخام انخفضت 5.7% على أساس سنوى في سبتمبر إلى 76.5 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر شركة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية في وقت لاحق هذا الشهر.