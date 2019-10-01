شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج المحلى الإجمالى لقطر يتراجع 1.4% على أساس سنوى فى الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إحصاءات حكومية بأن اقتصاد قطر انكمش بنسبة 1.4% في الربع الثاني من العام مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، متضررا من تراجع في قطاعى التصنيع والتشييد.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلى الإجمالي انكمش أيضا بنسبة 0.9% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول بالأسعار الثابتة.
وهبط قطاع التصنيع 7.4%، بينما نزل التشييد 3.5%، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الناتج المحلى الإجمالى لقطر يتراجع 1.4% على أساس سنوى فى الربع الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.