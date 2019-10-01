شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج المحلى الإجمالى لقطر يتراجع 1.4% على أساس سنوى فى الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إحصاءات حكومية بأن اقتصاد قطر انكمش بنسبة 1.4% في الربع الثاني من العام مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، متضررا من تراجع في قطاعى التصنيع والتشييد.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلى الإجمالي انكمش أيضا بنسبة 0.9% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول بالأسعار الثابتة.

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وهبط قطاع التصنيع 7.4%، بينما نزل التشييد 3.5%، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطرى.