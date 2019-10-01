شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحا 0.70 نقطة ليصل إلى مستوى 2781.77 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 36.4 مليون سهم محققة ما قيمته 53.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 621 صفقة لـ24 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.11%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 12.42%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.65%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إثمار القابضة بنسبة 2.35%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 1.60%.