الاقتصاد

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحا 0.70 نقطة ليصل إلى مستوى 2781.77 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 36.4 مليون سهم محققة ما قيمته 53.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 621 صفقة لـ24 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

 

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.11%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 12.42%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.65%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إثمار القابضة بنسبة 2.35%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 1.60%.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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