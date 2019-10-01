شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: متوسط سعر خام دبى يبلغ ذروة شهرين عند 61.115 دولار للبرميل فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر بقطاع النفط إن متوسط السعر المعروض لخام دبي القياسي للشرق الأوسط على منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير ارتفع في سبتمبر إلى 61.115 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.
وفيما يلي المتوسطين الشهريين لخامي دبي وسلطنة عمان في سبتمبر على بلاتس بالدولار، ويستخدم منتجو الخام في الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعار البيع الرسمية لخاماتهم كل شهر بعلاوات أو بخصم.
وعدلت أرامكو السعودية المرجع التسعيرى لتحديد أسعار البيع الرسمية لخامها إلى آسيا من أكتوبر 2018، ليصبح سعر القياس هو متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة بلاتس والعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.
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