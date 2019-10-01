شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين الاماراتية يوجه بتخفيض رسوم الرخص التجارية 20 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل على تخفيض رسوم الرخص التجارية بنسبة 20% لدفع عجلة الاقتصاد وتشجيع المستثمرين على الإقبال إلى الإمارة وإقامة المشاريع فيها ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

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وثمن الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين التوجيهات السامية لحاكم أم القيوين بتخفيض رسوم الرخص التجارية، وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الدعم المتواصل لسموه لقطاعات الأعمال المختلفة بالإمارة، وحرصه على إيجاد بدائل وحلول فعالة لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها.

وقال: إن تخفيض رسوم الرخص التجارية من شأنه تعزيز ثقة المستثمر بالخدمات التي تقدمها إمارة أم القيوين وتظهر التزام الحكومة بدعم الأعمال من خلال توفير التسهيلات والإمكانات لدعم القطاع الخاص والارتقاء بأدائه.