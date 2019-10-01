شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان المركزى يحدد شروط توفير الدولار لواردات أساسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما اليوم الثلاثاء، يحدد كيفية طلب البنوك التجارية من المركزى توفير الدولارات من أجل استيراد الوقود والقمح و الأدوية.
وذكر التعميم أن الشروط تشمل فتح حسابات خاصة لدى المصرف المركزي وحصوله على نسخة من المستندات المتعلقة بكل صفقة.
كان حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة قال أمس الاثنين إن التعميم سيقلص ضغط الطلب على الدولار الأمريكي لدى شركات الصرافة، حيث ارتفع الدولار في الآونة الأخيرة فوق سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة اللبنانية.
وتابع التعميم أنه على البنوك التجارية أن تضمن أن "الاعتمادات المستندية... مخصصة حصرا" لواردات الوقود والقمح والأدوية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرف لبنان المركزى يحدد شروط توفير الدولار لواردات أساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.