شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لمساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫فى جولة مفاجئة، تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة.‬

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‫وأشاد المهندس علاء عبد العزيز، خلال جولته بالمدينة، بأعمال التطوير بالمداخل والطرق المؤدية إلى المدينة، وكذا أعمال التطوير داخل الميادين، ومستوى أعمال الزراعة وتشجير الطرق الرئيسية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيدا علي حرص هيئة المجتمعات العمرانية في تقديم الدعم اللازم والمتابعة الدورية لمواقع العمل، ولتحفيز الشركات المنفذة علي استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية.‬

‫وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تفقد تنفيذ الأعمال بمشروعي "سكن مصر" و"الإسكان الاجتماعي" بالمدينة، وعدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، وتم التوجيه بسرعة الإنتهاء من المرافق الخاصة بتلك المشروعات، كما تم تفقد أعمال تطوير الطرق الداخلية بالمدينة، وأعمال إزدواج الطريق الصحراوي.‬