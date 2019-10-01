السوق السعودي يرتفع 3 بالمئة خلال الشهور التسعة الماضية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات التسعة أشهر الأولى من العام الجاري على ارتفاع بنسبة 4ر3 بالمئة ما يعادل 265 نقطة، مغلقًا عند 8092 نقطة مقارنة بإغلاقه عند 7827 نقطة بنهاية العام الماضي.

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وكان مؤشر السوق قد سجل مكاسب بنسبة 13 بالمئة ما يعادل 992 نقطة خلال الربع الأول، كما سجل ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثاني بنحو ثلاث نقاط.

وسجل مؤشر السوق تراجعا بنسبة 8 بالمئة ما يعادل 730 نقطة خلال الربع الثالث مسجلا أكبر خسائر ربعية خلال ثلاث سنوات ليقلص مكاسبه المسجلة منذ بداية العام الجاري ، كما ذكر موقع سوق الاسهم السعودية “تداول”

اليوم الثلاثاء.

وشهد الربع الثالث من العام الجاري عدة أحداث أهمها الانتهاء من إدراج السوق السعودي في مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة ليبلغ وزن السوق في المؤشر 83ر2 بالمئة .