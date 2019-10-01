شكرا لقرائتكم خبر عن "الدار العقارية" الإماراتية تدعم صندوق الوطن بـ 36 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الدار العقارية "الدار" الإماراتية، اليوم، عن تقديمها دعما إضافيا بقيمة 36 مليون درهم لصندوق الوطن، ليصل إجمالى مساهماتها فى الصندوق إلى 120 مليون درهم وذلك تماشيا مع التزامها بدعم المشروعات الريادية المبتكرة في الدولة.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الأمارات، تعهدت "الدار" بتمويل المنح البحثية التي تتناول قضايا شح المياه واستخداماتها بقيمة 4.5 مليون درهم وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامها بتأدية دور فاعل في المجتمع عبر تخصيص تبرعات سنوية هادفة وتعزيز مشاركاتها في مبادرات ناجحة مثل "موهبتنا" و"المبرمج الإماراتي" التي استضافتها أكاديمية المعمورة التابعة لـ الدار العقارية.

وسيتولى صندوق الوطن مهمة إدارة تمويل الأبحاث من خلال منصته "الباحث الإماراتي" researcher.ae التابعة لبرنامج الأبحاث التطبيقية والتطوير.

ويسعى برنامج الأبحاث التطبيقية والتطوير إلى سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والقطاعات العملية في الإمارات لتحقيق نتائج ملموسة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

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كما يدعم البرنامج مختلف المشاريع المتوسطة وكبيرة الحجم ضمن أربعة مجالات رئيسية هي إدارة المياه والصحة وعلم الجينوم والدفاع والطيران والثورة الصناعية الرابعة.

وأعرب طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية عن فخره بمواصلة شركته التزامها المتواصل بدعم صندوق الوطن والمساهمة في تعزيز جهوده الرامية إلى فتح آفاق جديدة أمام الجيل الإماراتي الصاعد .. مضيفا أنه من خلال مساهمات "الدار العقارية" السنوية في الصندوق تطمح لأن يكون لها دور فاعل في دعم المشاريع الوطنية وتقديم التمويل اللازم لها.

وقال : " يسعدنا اليوم تمويل المنح البحثية المتعلقة بقضايا شح المياه وسبل استخداماتها لما تحمله من أهمية وطنية مع تزايد الضغط على الموارد المائية ".

من جانبه قال محمد القاضي مدير عام صندوق الوطن إن الدار العقارية، تعتبر من أكبر الجهات الداعمة لمشاريعنا كما أنها شريك رئيسي في أبرز المبادرات التي أطلقناها وبتوظيف خبراتها في مجالات التعليم والاستثمار وتجارة التجزئة نجحت مبادراتنا منذ انطلاقها في عام 2017 بتحقيق أفضل النتائج ودعم أكثر من خمسة آلاف مواطن.