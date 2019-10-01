شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الرقائق تقود المكاسب في أوروبا وأسهم شركات الطيران تصعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ قادت شركات موردة لأبل المكاسب بعد تقرير عن مبيعات قوية لهواتف آيفون وقفزت أسهم شركات الطيران بعد نظرات متفائلة حيال القطاع من قبل بنك أوف أمريكا ميريل لينش.

وقفزت أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات إلى دائرة الضوء، إذ سجلت أسهم إيه.إم.إس وديالوج وإس.تي.مايكرو مكاسب في التعاملات المبكرة، مما دفع قطاع التكنولوجيا للصعود 1%.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك لصحيفة ألمانية إن مبيعات أحدث إصدارات الشركة من هواتف آيفون مقبلة على تحقيق بداية قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % مع صعود مؤشر قطاع السفر والترفيه 0.6 %.