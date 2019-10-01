شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى ينزل لأدنى مستوى فى شهرين تحت ضغط قوة الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب العالمى قرب أدنى مستوى فى شهرين اليوم الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بينما ارتفعت أسواق الأسهم بفضل آمال بإحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما وجه ضربة أخرى لإغراء المعدن الأصفر.

وكانت التداولات هزيلة فى آسيا إذ أن المتعاملين فى أكبر مستهلك للذهب فى العالم وهى الصين فى عطلة عامة طويلة.

وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1462.86 دولار للأوقية بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من أغسطس عند 1460.25 دولار فى وقت سابق من الجلسة. وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1468.90 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثى رئيس استراتيجيات السوق لدى سي.إم.سى ماركتس إن احتمال صعود الدولار أكثر وبعض التفاؤل المحيط باتفاق تجارة محتمل بين واشنطن وبكين يضغطان على الذهب.

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وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية لأعلى مستوى فى أكثر من عامين، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون بيانات التصنيع الأمريكية لشهر سبتمبر لتحديد إلى أى مدى قد يذهب صانعو السياسات لتعزيز النمو.

وارتفعت الأسهم الآسيوية فى الوقت الذى تمسك فيه بعض المستثمرين بالأمل فى أن الربع الرابع سيشهد إحراز تقدم فى تسوية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذى تشهد إمداداته عجزا 0.1% إلى 1676.58 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 1700.71 دولار يوم الاثنين.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 884.18 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 0.2% إلى 16.95 دولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ 20 أغسطس عند 16.85 دولار فى وقت سابق من الجلسة.