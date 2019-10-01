شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 26.7% زيادة فى كمية المتاح للاستهلاك من دقيق القمح الفاخر عام 2016/2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 1/10/2019"، النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من أهم السلع الصناعية (القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص) عام 2016/2017.

وبلغـت كمية المـتاح للاستـهلاك من دقيق القمح الفاخر 2.5 مليــــون طــن عــــام2017/2016 مقابـــــل 2.0 ملـيون طــــن عـــام 2016/2015 بنسبـة زيادة قدرهـا 26.7%، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد 26.3كيلو جرام عام 2016/2017 بمعدل زيادة قدره 21.2% عن عام 2015/2016.

وكانت من أهم مؤشراتها على النحو التالي: - بلغــت كمية المـتاح للاستـهلاك من السكر الابيض والمكرر 2.0مليــون طـن عام 2017/2016 مقــابل 2.6 مليون طــن عــام 2016/2015 بنسبة انخفاض قدرها 22.4%، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد 21.3 كيلو جرام عام 2016/2017 بمعدل انخفاض قدره 25.8% عن عام 2015/2016. Advertisements

وبلغت كمية المــتاح للاستهـلاك من الثلاجات الكهربائية المنزلية عدد 978.0 الف عام 2017/2016مقابـل عدد 842.0 الف عـام2016/2015 بنسبة زيادة قدرها 16.2%.

وبلغت كمية المتاح للاستهلاك من الأسمدة (ا لنتروجينية – الفوسفاتية - يوريا جافة - أسمده أخرى) 4.25 مليون طن عام 2016/2017 مقابل 4.18 مليون طن عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 1.5%.

بلغت كمية المتاح للاستهلاك من الأسمنت (الأبيض والعادي والسي ووتر "مقاوم للأملاح") 42.4 مليون طن عام 2017/2016 مقابل 42.6 مليون طن عام 2016/2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.4%".