شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعقد ورشة عمل ثانية لتدريب الموظفين على تحديث الملف الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ورشة العمل الثانية لعدد من موظفي الموارد البشرية في دواوين 10 وزارات لتدريبهم علي التعامل مع التطبيق الإليكتروني الجديد لتحديث بيانات العاملين في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا الذي ينفذه الجهاز، ومن المقرر أن يعقد الجهاز لاحقا ورش عمل أخرى تضم باقي الوزارات.

والوزارات التي شاركت في الورشة الثانية هي الإنتاج الحربي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، العدل، الشباب والرياضة، الاتصالات، السياحة، الثقافة، الموارد المائية والري، والاستثمار والتعاون الدولي.

وشدد الدكتور صالح الشيخ في كلمته خلال فاعليات الورشة علي أن الجهاز معني حاليا بتقديم خدمات أفضل لمجتمع الموظفين لتيسير حياتهم الوظيفية اعتقادا منه أنه حينما يوفر بيئة عمل أفضل سينعكس ذلك علي قدرة الموظف علي القيام بدوره وخدمة المواطنين بشكل أفضل.

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وفي نهاية الورشة قام الجهاز بتسليم ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و و"APN (Access point name)"، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

جدير بالذكر أن الجهاز نظم الأسبوع الماضي ورشة العمل الأولي وشاركت فيها 10 وزارات هي القوى العاملة، شئون الهجرة والمصريين في الخارج، البيئة، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة، الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، النقل وشئون مجلس النواب والتجارة والصناعة.

وسبق أن سلم الجهاز نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في دواوين عموم الوزارات إلي الوزراء، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.