شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بـ54 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بقيمة 54.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر، ليغلق عند مستوى 715.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 7.1% عن الأسبوع الماضى. Advertisements وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 433.2 مليار جنيه إلى 415.3 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر، بنسبة انخفاض 4.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 210.5 مليار جنيه إلى 200.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 643.7 مليار جنيه إلى 615.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.3%.

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