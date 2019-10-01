شكرا لقرائتكم خبر عن مقترحات تعديل القيمة المضافة على طاولة النقاش باتحاد الصناعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية، بعد أن انتهت من وضع مقترح قانون الضريبة العامة طبقًا لتكليف وزير المالية، اليوم برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد مقترحات الغرف الصناعية بتعديل بعض مواد قانون ضريبة القيمة المضافة ومن ثم رفعها إلى الوزير تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لتكتمل المنظومة التشريعية، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدمج الاقتصاد الموازى في الإقتصاد الرسمي.

وسوف يشرِّف الاجتماع اللجنة العليا المشكَّلة لنفس الغرض برئاسة أسامة توكل مستشار الوزير للضرائب وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ووكلاء الوزارة رؤساء القطاعات المختلفة إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء الغرف الصناعية ومجلس إدارة الاتحاد، وفق بيان لاتحاد الصناعات.

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