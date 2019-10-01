شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جيمكو الهولندية تفوز بمناقصة إنشاء مسبك للزهر والصلب بشركة الدلتا للصلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتائج المناقصة العامة التى طرحتها شركة مصانع الدلتا للصلب عن فوز شركة جيمكو الهولندية وذلك لتنفيذ مشروع مسبك زهر وصلب تسليم مفتاح بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنوياً.
وصرح مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو عشرة أضعاف الطاقة الإنتاجية الحالية، مع تحديث خطوط الإنتاج لتواكب التطورات الفنية والسوقية على المستويين المحلى والعالمي.
وتقدم للمناقصة أربع شركات عالمية وكان العرض المقدم من شركة "جيمكو الهولندية" هو الأفضل فنياً ثم قامت لجنة البت بالتفاوض على العرض المالى ليصبح 18,7مليون يورو.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة جيمكو الهولندية رائدة في مجال إنشاء المسابك حيث إن لها خبرة حوالى أربعين عاماً في هذا المجال ولها سابقة أعمال في أكثر من مائة مشروع حول العالم إلى جانب خبراتها السابقة فى مصر.
وأفاد نافع بأن مجلس إدارة الشركة القابضة قد وافق أمس على تمويل المشروع بعد أن استعرض في جلسته أهمية المشروع وإجراءات المناقصة.
وثمّن رئيس الشركــة القابضـة الجهـود الكبيـرة التى يقــوم بهــا الوزيـر هشام توفيق لدعم ملف تطوير شركة الدلتا للصلب والنهوض بها وفق جدول زمنى قياسى.
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