شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار تحقيق الكسر– تحليل -1-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد حتى هذه اللحظة لدى سعر النحاس باستقراره حول الدعم الإضافي المستقر عند 2.5500 لنبقى بانتظار تحقيقه للكسر المطلوب سابقا ليتم استهداف المزيد من المستويات السلبية والتي تتمركز حول 2.4800 وصولا نحو 2.4000.

بدء تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجه سلبية يزيد من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك تحقيق الكسر خلال الفترة الحالية مع التنويه إلى أهمية ثبات مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 2.6300.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5750 و 2.4800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بتحقيق الكسر