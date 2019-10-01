البلاتين يؤجل الاندفاع الايجابي– تحليل - 1-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر البلاتين بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية مفاجئة ليضطر بذلك للتسلل دون الدعم الأولي المستقر عند 915.00 معلنا بذلك تأجيله للهجوم الصاعد, نتوقع حاليا تشكيل السعر لتذبذب سلبي إضافي ليزيد ذلك من فرص اختباره للدعم المحوري والممتد نحو 855.00 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 855.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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