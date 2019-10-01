الباوند مقابل الين يمسك بالنطاق الصاعد -تحليل - 1-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق الدعم المستقر عند 132.30 ليعزز ذلك المحاولات الصاعدة والمقترحة سابقا, تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حاليا حول مستوى 133.70 و 135.60 على التوالي.
نكرر التنويه إلى أن محاولة كسر السعر للدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي دونه, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار سلبي جديد ليتكبد بذلك خسائر جديدة بانجذابه نحو 131.30 و 130.60 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.30 و 134.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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