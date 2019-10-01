شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتمي بقوة الحاجز- تحليل - 1-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس بعض التذبذب الجانبي باستقراره حول مستوى 117.85 دون تسجيله لأي هدف سلبي جديد, لكن ثبات الحاجز المستقر عند 118.50 يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق السلبي ليدعونا ذلك لانتظار وصول السعر للمحطات السلبية والتي تتمثل حاليا حول 116.50 115.75.

أي محاولة لاندفاع السعر فوق الحاجز الحالي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي ليبدأ بتشكيل بعض التصحيح الصاعد مع توفر فرصة لملامسة بعض المستويات الإيجابية المتمثلة بمستوى 119.10 و 119.70 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.50 و 117.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط