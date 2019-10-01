شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا , سهم باس يؤجل الهجوم السلبي-تحليل - 1-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر سعر السهم تأجيله للهجوم السلبي نظرا لاندفاعه فوق محور المتوسط المتحرك 55 والمتمثل بمستوى 62.35 ليبدأ بتشكيل تداولات تصحيحية صاعدة بوصوله نحو 64.15, لكن الثبات العام ضمن محاور القناة الهابطة واستمرار ثبات المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 66.00 يؤكد إنهاء السعر للتذبذب الإيجابي قريبا ليعود بذلك لاستئناف السلبية الرئيسية خلال الفترة القادمة.

ما سبق, يدعونا لترجيح المحاولات الصاعدة بشكل مؤقت بالاعتماد على ثبات مستوى 64.15 وتشكيله لدعم أولي ولننتظر اختبار السعر للمقاومة الرئيسية لتشكل بدوره الهدف الرئيسي للتداولات الحالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 64.15 و 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت