شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا , سهم باس يؤجل الهجوم السلبي-تحليل - 1-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر سعر السهم تأجيله للهجوم السلبي نظرا لاندفاعه فوق محور المتوسط المتحرك 55 والمتمثل بمستوى 62.35 ليبدأ بتشكيل تداولات تصحيحية صاعدة بوصوله نحو 64.15, لكن الثبات العام ضمن محاور القناة الهابطة واستمرار ثبات المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 66.00 يؤكد إنهاء السعر للتذبذب الإيجابي قريبا ليعود بذلك لاستئناف السلبية الرئيسية خلال الفترة القادمة.
ما سبق, يدعونا لترجيح المحاولات الصاعدة بشكل مؤقت بالاعتماد على ثبات مستوى 64.15 وتشكيله لدعم أولي ولننتظر اختبار السعر للمقاومة الرئيسية لتشكل بدوره الهدف الرئيسي للتداولات الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 64.15 و 66.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا , سهم باس يؤجل الهجوم السلبي-تحليل - 1-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.