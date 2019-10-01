شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند ينهي التصحيح الايجابي– تحليل – 1-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج التصحيح الإيجابي المؤقت بمواجهته لمحور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 0.8902 ليدعم بذلك الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا, نلاحظ من الرسم المرفق تمركز السعر حتى هذه اللحظة ضمن محاور القناة الهابطة ليدعونا لترجيح التذبذب السلبي ليكرر بذلك الضغط على مستوى0.8810 والذي بكسره قد تمتد التداولات نحو 0.8760 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8890 و 0.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط