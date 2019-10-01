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شكرا لقرائتكم خبر عن لا مفر أمام اليورو مقابل الين من الهبوط- تحليل - 30-9-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
لا مفر أمام سعر الزوج من تجديد المحاولات السلبية نظرا لتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون الحاجز المستقر عند 118.50 ليؤكد ذلك احتجاز التداولات ضمن النطاق السلبي والمتوقع سابقا, قد تمتد التداولات قريبا نحو 117.20 ليشكل ذلك المحطة السلبية الأولى ولنشير إلى أن كسر هذا المستوى سيمكنه من استئناف الهجوم السلبي وتحقيق أهداف إضافية قد تبدأ من 116.50 و 115.75على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.20 و 117.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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